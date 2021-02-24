Уникальная мутация коронавируса обнаружена у границ России

Новый штамм подхватили двое человек из соседней страны

Очередную мутацию коронавирусной инфекции обнаружили в Финляндии. Штамму дали название Fin-796H.

Неприятную находку сделали эксперты лаборатории Vita Laboratoriot. Сообщается, что уже двое жителей Финляндии заражены данным вирусом.

Как отмечает местное издание Yle, находкой специалистов стал уникальный вариант вируса SARS-CoV-2. Ранее подобный штамм не встречался нигде в мире. Данная мутация отличается от предыдущих 15 различными сегментами вирусного генома.

Напомним, наша страна продолжает находиться на передовой в разработке препаратов для борьбы с COVID-19. Недавно сообщалось, что российскую вакцину "Спутник V" одобрили в Египте.  

Ольга ФЕДОРОВА

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