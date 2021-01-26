После завершения укладки газовой магистрали участники проекта столкнутся с новыми проблемами

Полноценное завершение строительства трубопровода "Северный поток – 2" возможно лишь к середине лета. После этого участникам проекта необходимо потратить несколько месяцев на подключение магистрали к немецкой ГТС и проведение диагностики, заявил эксперт Игорь Юшков.

Газопровод сможет заработать во второй половине осени 2021 года – здесь уже американские ограничения не способны помешать запланированному сценарию, так как ограничения Штатов затрагивают укладку лишь на глубоководных территориях, поэтому "Фортуна" работает в мелководных участках. При этом упреки, заявленные со стороны Европарамента, не имеют реальной юридической силы.

Тем не менее, считает Юшков, даже после завершения всех формальностей трубопровод либо будет наполнен лишь на 50%, либо останется на простое какое-то время. Причиной тому является один неприятный фактор.

Так, в прошлом году ЕС утвердил поправки в Газовую директиву, устанавливающую очередные требования для использования углеводородных маршрутов в море. Закон затрагивает и сам "Северный поток – 2". В соответствии с документом поставщик газа не может обеспечить более половины мощностей магистрали на экспорт.

"Газпрому" необходимо искать новые возможности избежать этого лимита. Газопровод нужно загрузить стопроцентным объемом", – отметил специалист в интервью "МК".

Ранее Юшков заявил, что созданный властями Мекленбурга экофонд позволит избежать "Северному потоку – 2" новых ограничений Третьего энергопакета Евросоюза.