Рубль заметно укрепился, что тревожит владельцев иностранной валюты

На фоне подорожания рубля многие задумались, что делать с хранящимися в валюте накоплениями. Терять деньги из-за падения курса доллара желания ни у кого нет, однако уверенность в том, что рубль продолжит расти, тоже отсутствует. Разрешить сложившуюся дилемму помог управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров.



Эксперт отметил: несмотря на серьезное ослабление американских денег, полностью избавляться от этой валюты пока рано. Вероятность того, что доллар продолжит стремительное падение весьма невелика.

Бугров также напомнил о золотом правиле вкладчика. Какая бы ситуация не складывалась на рынке финансовых услуг, денежные средства следует хранить в разных валютах. По мнению аналитика, на данный момент идеальным соотношениям является: 30% средств в американских деньгах, 30% в европейских и 40% в российских рублях.

То есть, полностью доллары продавать не стоит, однако их общая доля в накоплениях не должна составлять более трети. Таким образом можно свести к минимуму риски, которые сопутствуют заметным колебаниям на рынке.

В беседе с журналистами издания "Прайм" Бугров также отметил, что люди, купившие доллар по 76 или 80 рублей, должны быть готовы к финансовым потерям. Впрочем, по его прогнозам, ждать укрепления деревянного до 60-65 рублей за доллар тоже не стоит.

К слову, недавно другой аналитик Михаил Васильев спрогнозировал ослабление рубля во второй половине текущего года. Деревянный упадет в цене на фоне интереса к валюте.