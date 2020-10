После семимесячного пребывания на карантине королева Великобритании первым делом встретилась со спецами в Портон-Даун. Эксперты работали над определением яда, которым якобы отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Напомним, этим веществом оказался "Новичок". Яд из этой же группы фигурирует и в деле Алексея Навального, к покушению на жизнь которого, по мнению Запада, причастна Россия. Сегодня британцы ввели на этом фоне очередные санкции.

Елизавета II, как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, прибыла в Солсбери вместе с внуком принцем Уильямом.

Экспертам, которые занимались историей со Скрипалями, монаршие особы выразили свою признательность. Сотрудникам лаборатории вручили меч Wilkinson. Это церемониальное оружие жалуют военным, если они совершили что-то выдающееся, что обычно не входит в сферу их обыденной деятельности.

At Porton Down @dstlmod The Queen and The Duke of Cambridge met members of the military who were directly involved in the Novichok incident.



In recognition of their work The Duke presented the Firmin Sword of Peace to representatives of 102 Logistic Brigade. pic.twitter.com/uEB3bACl9C