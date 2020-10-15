Британская королева прервала самоизоляцию и отправилась к экспертам по делу Скрипалей

Британская королева прервала самоизоляцию и отправилась к экспертам по делу Скрипалей
Елизавета II. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Елизавета II приехала в Солсбери и посетила военную лабораторию

После семимесячного пребывания на карантине королева Великобритании первым делом встретилась со спецами в Портон-Даун. Эксперты работали над определением яда, которым якобы отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Напомним, этим веществом оказался "Новичок". Яд из этой же группы фигурирует и в деле Алексея Навального, к покушению на жизнь которого, по мнению Запада, причастна Россия. Сегодня британцы ввели на этом фоне очередные санкции.

Елизавета II, как сообщает пресс-служба Букингемского дворца, прибыла в Солсбери вместе с внуком принцем Уильямом.

Экспертам, которые занимались историей со Скрипалями, монаршие особы выразили свою признательность. Сотрудникам лаборатории вручили меч Wilkinson. Это церемониальное оружие жалуют военным, если они совершили что-то выдающееся, что обычно не входит в сферу их обыденной деятельности.

Сегодня стало известно, что Британия ввела санкции против России вслед за Евросоюзом. Новые ограничения в адрес нашей страны связаны с "отравлением" оппозиционера Навального. Запад считает, что Москва якобы причастна к покушению. Россия эти обвинения отвергает.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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