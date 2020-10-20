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В настоящее время в России есть три сценария повышения выплат работающим пенсионерам. Принят будет менее затратный, считает экономист из Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.
Индексация пенсий работающим гражданам заморожена в РФ с 2016 года. Но принятые летом 2020 г. поправки в Конституцию гарантируют регулярное повышение пенсий всем. Поэтому сейчас законодателям предстоит решить, как увеличить выплаты так, чтобы в бюджете хватило на это денег.
Есть три варианта индексации ежемесячного пособия работающим пенсионерам, требующие дополнительных бюджетных ассигнований на сумму 184 млрд руб., 368 млрд руб. и 1,3 трлн руб. соответственно. По оценке Беляева, найти триллион с лишним в бюджете будет сложно, так что этот сценарий не пройдет, выбран будет менее затратный. Но даже минимальная индексация – это хорошо.
"Лучше компромиссный вариант, чем вообще никакого",
– пояснил эксперт в комментарии URA.RU.
Рассмотрение вопроса об индексации пенсий запланировано в Госдуме на 29 октября. Сейчас работающим пенсионерам пересчитывают выплаты раз в год на основании накопленных за предыдущий год пенсионных баллов. После окончательного выхода на заслуженный отдых им компенсируют недополученную индексацию за все предыдущие годы разом.
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