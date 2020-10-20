На полный пересчет пособий в стране нет денег

В настоящее время в России есть три сценария повышения выплат работающим пенсионерам. Принят будет менее затратный, считает экономист из Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

Индексация пенсий работающим гражданам заморожена в РФ с 2016 года. Но принятые летом 2020 г. поправки в Конституцию гарантируют регулярное повышение пенсий всем. Поэтому сейчас законодателям предстоит решить, как увеличить выплаты так, чтобы в бюджете хватило на это денег.

Есть три варианта индексации ежемесячного пособия работающим пенсионерам, требующие дополнительных бюджетных ассигнований на сумму 184 млрд руб., 368 млрд руб. и 1,3 трлн руб. соответственно. По оценке Беляева, найти триллион с лишним в бюджете будет сложно, так что этот сценарий не пройдет, выбран будет менее затратный. Но даже минимальная индексация – это хорошо.

"Лучше компромиссный вариант, чем вообще никакого",

– пояснил эксперт в комментарии URA.RU.

Рассмотрение вопроса об индексации пенсий запланировано в Госдуме на 29 октября. Сейчас работающим пенсионерам пересчитывают выплаты раз в год на основании накопленных за предыдущий год пенсионных баллов. После окончательного выхода на заслуженный отдых им компенсируют недополученную индексацию за все предыдущие годы разом.