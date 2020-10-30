Почти треть покупателей делают запасы на будущее

Россияне опасаются, что из-за продолжающегося распространения коронавируса будет введен новый карантин, и магазины закроются. Они массово скупают продукты и другие необходимые товары.

Третья часть населения нашей страны готовится к вводу очередных мер. При этом съестным уже запаслись впрок 20% жителей, а пром– и хозпродукцию приобрели 12%, сообщает РБК со ссылкой на данные совместного исследования агентства ResearchMe и агрегатора объявлений "Юла".

Когда в некоторых регионах власти приняли решения о новых ограничениях, 51% россиян стали чаще бывать в местах торговли. А 40% опрошенных сказали, что перешли на полную экономию и покупают лишь самое важное. Чаще отовариваться в интернет-магазинах собирается каждый пятый из респондентов.

Опрос проводился среди граждан в возрасте от 18 лет. В нем участвовали 1611 человек. Среди них 18% – жители Москвы, 8% петербуржцев и 22% из других крупнейших городов страны.

На днях стало известно, что в столице пока не планируют вводить пропускной режим. Однако некоторые карантинные меры продлили.