Ежемесячное денежное пособие неработающим гражданам РФ увеличится на разную сумму

Пенсионный фонд РФ предложил индексировать пенсии россиянам в ближайшие 3 года на сумму, превышающую уровень инфляции. Наибольшая прибавка запланирована на следующий год – 6,3%. Это примерно составит 1 тыс.рублей. Однако некоторые россияне ожидаемой тысячи не увидят.

Увеличение страховых пенсий полагается всем неработающим пенсионерам. Тем, кто только собирается оставить работу в 2021 г., расчет выплат будет сделан уже с учетом индексации, пояснила эксперт по праву Наталия Пшеничникова. Остальным важно понимать – прибавка составит 6,3% от страховой части пенсии, которая приходила в 2020 г., а не именно тысячу рублей.

"Если пенсия была в районе 10 тыс. рублей, то в новом году она увеличится на 600 рублей",

– приводит "Лайф" пояснение эксперта. Соответственно, на дополнительную 1 тыс.рублей может рассчитывать россиянин, получающий сейчас от государства не менее 16 тыс.руб. без учета других доплат.

Напомним, в 2020 г. прибавка составила 6,6%. В 2022 г. и 2023 г. пенсии планируется увеличить на 5,9 и 5,6%.

В то же время пенсионерам, получающие маленькое ежемесячное пособие, могут добавить денег в виде социальной доплаты до уровня прожиточного минимума. Про индексацию федерального уровня прожиточного минимума пенсионера на 2021 г. еще не объявлено, но по многим регионам такие решения уже приняты.

Так, для москвичей минимальные выплаты в 2021 г. будут не 12578 руб., как сейчас, а 13496 руб., в Челябинской области они вырастут с 8691 руб. до 9282 руб., в Оренбургской области – с 8252 руб. до 8561 рубля. Однако такая индексация предусмотрена не во всех регионах, так что у некоторых неработающих российских пенсионеров социальная доплата останется прежней.

Ранее в ПФР определились, кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно в 2021 году.