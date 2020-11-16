"Давай в больницу!": Зеленского призвали лечиться от коронавируса вместе с народом

"Давай в больницу!": Зеленского призвали лечиться от коронавируса вместе с народом
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Главе Незалежной напомнили его собственное обещание о VIP-условиях для чиновников

Президента Украины Владимира Зеленского упрекнули в использовании административных ресурсов даже в условиях COVID-19. Заразившись коронавирусом, он глава государства обосновался в коммерческом заведении по 7,8 тыс. гривен в сутки и публикует радостные видео о том, как замечательно работают медики Незалежной. В ответ врачи и пациенты предлагают ему полечиться на общих основаниях.

"Дружище, так не должно быть! Давай, пожалуйста, по скорой в обычную больницу. Тогда посмотрим, как ты будешь себя нормально чувствовать и говорить всем "спасибо",

– призвал руководитель общественной организации "Инфекционный контроль", врач-эпидемиолог Андрей Александрин. Он рассказал, что сейчас ситуация такова, что даже заслуженные люди вынуждены лежать в коридорах и стоять в очереди в туалет, поскольку больницы переполнены. В то же время Зеленский разместился в "шикарных условиях" и радуется жизни, тогда как сам довел уровень инфекционной безопасности в стране до удручающего состояния: появлялся в публичных местах без маски, игнорировал рекомендации ВОЗ, передает "Обозреватель".

Ранее стало известно, что Зеленский предпочел лечиться от COVID-19 в киевской больнице "Феофания", где минимальная стоимость размещения за сутки составляет 7800 гривен. Там же лежит и глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. На этом фоне украинцы вспомнили, как президент в начале эпидемии коронавируса обещал, что перед заболеванием все равны и никаких VIP-условий для чиновников не будет.

Николай ВИКТОРОВ

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