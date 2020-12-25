Жители страны любыми путями стараются сохранить деньги

Аналитики отметили интересный факт. В уходящем году количество заявлений на смену пенсионного страховщика резко упало. При этом граждане активно возвращают свои накопления из негосударственных организаций обратно в Пенсионный фонд.



Так, по данным статистики, поменять компанию-страхователя в этом году решились всего 128,5 тысяч человек. Это минимальный показатель с 2004 года.

При этом больше 50% заявлений написаны с тем, чтобы вернуть свои средства из НПФ в ПФР. Как отметили эксперты, россияне впервые за всю историю переходных кампаний в большинстве своем предпочли вернуться в государственный фонд, нежели перевести накопления в частный.

Издание "Коммерсант" добавляет, что перевести накопления из Пенсионного фонда в НПФ захотели всего лишь чуть более 18 тысяч человек.

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой заявил, что отказ от накопительных пенсий грозит серьезными проблемами для пожилых россиян. Специалист предложил жителям России альтернативу.