Часть пенсионеров может рассчитывать на выплату в 10 тысяч в 2021 году

Часть пенсионеров может рассчитывать на выплату в 10 тысяч в 2021 году
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Прибавка к пенсии будет приурочена ко Дню Победы

В 2021 году часть пенсионеров получат специальную и единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. 

В Пенсионном фонде России рассказали, что ее смогут получить инвалиды и участники ВОВ из числа лиц, которые входят в соответствующий список согласно федеральному законодательству. 

Выплата будет производиться отдельно от назначенной пенсии и будет приурочена ко Дню победы, пишет PRIMPRESS. Деньги поступят уже в апреле. На выплату могут рассчитывать не только ветераны, проживающие на территории РФ, но и те, кто живут в Латвии, Литве и Эстонии. 

При этом выплаты получат не только участники боевых действий, но и работавшие на передовой журналисты, участники операций по ликвидации националистического подполья и другие. 

Напомним, что ранее эксперт спрогнозировал ухудшение жизни пенсионеров в 2021 году. Аналитик подчеркнул, что повышение пенсий не сможет справиться с изменением цен на необходимые товары и тарифы ЖКХ, поэтому, несмотря на индексацию в 6,3%, пожилые россияне станут жить хуже. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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