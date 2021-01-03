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В 2021 году часть пенсионеров получат специальную и единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
В Пенсионном фонде России рассказали, что ее смогут получить инвалиды и участники ВОВ из числа лиц, которые входят в соответствующий список согласно федеральному законодательству.
Выплата будет производиться отдельно от назначенной пенсии и будет приурочена ко Дню победы, пишет PRIMPRESS. Деньги поступят уже в апреле. На выплату могут рассчитывать не только ветераны, проживающие на территории РФ, но и те, кто живут в Латвии, Литве и Эстонии.
При этом выплаты получат не только участники боевых действий, но и работавшие на передовой журналисты, участники операций по ликвидации националистического подполья и другие.
Напомним, что ранее эксперт спрогнозировал ухудшение жизни пенсионеров в 2021 году. Аналитик подчеркнул, что повышение пенсий не сможет справиться с изменением цен на необходимые товары и тарифы ЖКХ, поэтому, несмотря на индексацию в 6,3%, пожилые россияне станут жить хуже.
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