Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
В декабре прошлого года не стало Геннадия Кернеса, который на протяжении нескольких месяцев боролся с коронавирусом. Но депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева заявила, что на самом деле мэр Харькова скончался еще в сентябре.
Девушка рассказала, что продолжает получать множество сообщений от врачей и медицинских работников, которые уверяют, что Кернес умер еще 30 сентября. При этом никто из обратившихся к Мустафаевой не готов публично подтвердить свои слова и обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможной подделке электронной подписи.
"То фото – единственное… Хочу сказать, что, если у человека открыты глаза, это не значит, что он в сознании", – прокомментировала депутат фото, которое было опубликовано предпринимателем Павлом Фуксом из немецкой клиники "Шарите".
Мустафаева уверена, что такая "путаница" в датах смерти связана с "узурпацией" власти со стороны Игоря Терехова, который сейчас занял пост исполняющего обязанности мэра Харькова.
Любопытно, что Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета, а его кандидатуру утвердили по совету Кернеса, которое он отправил по электронной почте.Ранее появились подробности последних дней жизни Кернеса. По словам близких друзей, политика спасти могло только чудо.
Кишинев не сможет решить давний территориальный спор из-за союза с Западом
Россия и США договорились продлить соглашение на пять лет