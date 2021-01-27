Вскрылась скандальная правда о смерти Кернеса в "Шарите"

Вскрылась скандальная правда о смерти Кернеса в "Шарите"
Геннадий Кернес. Фото: Vyacheslav Madievskyi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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По словам депутата, мэр скончался еще в сентябре

В декабре прошлого года не стало Геннадия Кернеса, который на протяжении нескольких месяцев боролся с коронавирусом. Но депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева заявила, что на самом деле мэр Харькова скончался еще в сентябре. 

Девушка рассказала, что продолжает получать множество сообщений от врачей и медицинских работников, которые уверяют, что Кернес умер еще 30 сентября. При этом никто из обратившихся к Мустафаевой не готов публично подтвердить свои слова и обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возможной подделке электронной подписи. 

"То фото – единственное… Хочу сказать, что, если у человека открыты глаза, это не значит, что он в сознании", – прокомментировала депутат фото, которое было опубликовано предпринимателем Павлом Фуксом из немецкой клиники "Шарите".

Мустафаева уверена, что такая "путаница" в датах смерти связана с "узурпацией" власти со стороны Игоря Терехова, который сейчас занял пост исполняющего обязанности мэра Харькова.

Любопытно, что Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета, а его кандидатуру утвердили по совету Кернеса, которое он отправил по электронной почте.

Ранее появились подробности последних дней жизни Кернеса. По словам близких друзей, политика спасти могло только чудо.
Юлия МИХАЙЛОВА

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