Технический эксперт указал на особенности разрушения самолета

Обломки малазийского "Боинга", потерпевшего крушение в июле 2014 г. в Донбассе, доказывают – самолет не был сбит с земли. На этом настаивает независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Внимание специалиста привлек левый теплообменник системы кондиционирования "Боинг-777", обнаруженный довольно далеко от места крушения MH17 – на окраине села Грабово. Очевидцы сделали много фотографий, благодаря которым можно судить о характере повреждений деталей самолета, в том числе теплообменника.

"Теплообменник сильно закопчен с верхней стороны, а с нижней стороны закопчение слабое. Значит, источник гари не располагался прямо около или под днищем самолета. Гарь на теплообменник летела сверху",

– утверждает Антипов в статье New Inform. Там же он приводит ссылки на фотографии.

Более того, снимки других деталей самолета, в частности, створки шасси, устраняют сомнения, не мог ли теплообменник покрыться слоем копоти уже после падения на землю. Так, закопченное пятно на обшивке шасси имеет четкие границы – такого не могло быть, если бы пожар случился уже в результате разрушения самолета от удара о поверхность.

"Строго ограниченное неразрушенной конструкцией створки шасси пятно закопчения однозначно говорит – закопчение створки гарью произошло еще в полете самолета при неразрушенной конструкции створки отсека шасси",

– подчеркивает эксперт.

"Боинг" МН17 рухнул в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Киев сразу заявил, что по самолету стреляли ополченцы Донбасса из российского ЗРК "Бук". В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу, в ходе которого стали вскрываться многочисленные нестыковки в версии следствия.