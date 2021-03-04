Поражения снизу не было: детали МН17 опровергают версию с "Буком"

Поражения снизу не было: детали МН17 опровергают версию с "Буком"
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Технический эксперт указал на особенности разрушения самолета

Обломки малазийского "Боинга", потерпевшего крушение в июле 2014 г. в Донбассе, доказывают – самолет не был сбит с земли. На этом настаивает независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Внимание специалиста привлек левый теплообменник системы кондиционирования "Боинг-777", обнаруженный довольно далеко от места крушения MH17 – на окраине села Грабово. Очевидцы сделали много фотографий, благодаря которым можно судить о характере повреждений деталей самолета, в том числе теплообменника.

"Теплообменник сильно закопчен с верхней стороны, а с нижней стороны закопчение слабое. Значит, источник гари не располагался прямо около или под днищем самолета. Гарь на теплообменник летела сверху",

утверждает Антипов в статье New Inform. Там же он приводит ссылки на фотографии.

Более того, снимки других деталей самолета, в частности, створки шасси, устраняют сомнения, не мог ли теплообменник покрыться слоем копоти уже после падения на землю. Так, закопченное пятно на обшивке шасси имеет четкие границы – такого не могло быть, если бы пожар случился уже в результате разрушения самолета от удара о поверхность.

"Строго ограниченное неразрушенной конструкцией створки шасси пятно закопчения однозначно говорит – закопчение створки гарью произошло еще в полете самолета при неразрушенной конструкции створки отсека шасси",

– подчеркивает эксперт.

"Боинг" МН17 рухнул в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Киев сразу заявил, что по самолету стреляли ополченцы Донбасса из российского ЗРК "Бук". В марте 2020 г. в Нидерландах начался суд по этому делу, в ходе которого стали вскрываться многочисленные нестыковки в версии следствия.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Ох еньти БукиБуки - такие Суки, Суки...
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ЗРК "Бук". Ракета наводится на двигатель/"..............", при взрыве осколки решетят/"............"/. Американские спутники/2 000 шт на орбите/ сфотографировали рожи 4-<цензура> дебилов, которые ехали из Ростова на савейской телеге с надписью "На Берлин", жрали самогон и орали песни "Майн либе Рассея". Петухи и гуси Лугандона хохотали вслед недоноскам а руськие девочки делали сельфи. Но, <цензура>, перепутать Боинг-777 с военным транспортным самолетом Бандеросов могут только дебилы челдонского <цензура> Шайбу. "Ах! <цензура>! Нас там нет! Он сам упал!". Куда, <цензура>, катится эта Парашероссия...
Гость156860
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Будут вас кацапы судить международный трибунал.
Будет повторение Нюрнбергского процесса.
Но там сидели ублюдки фашисты а теперь кремлевские подонки .
Гость156206
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А почему Путин должен отвечать за преступление, совершенное украинскими военными. Скажи, куда подевалась диспетчер украинского аэропорта, оторая завела Боинг на другой маршрут ? И почему застрелился летчик Ярошенко, самолет которого видели рядом с Боингом ?
А почему Путин должен отвечать за преступление, которое совершили украинские военные. Скажи, куда подевалась диспетчер украинского аэропорта, которая завела Боинг на другой маршрут, приблизив его к месте боевых действий ? И почему вдруг самоубился украинский летчик Ярошенко, самолет которого видели рядос с Боингом ?
гость не суйся куда тебя не приглашали ваша параша в том числе и ты надоели почти всей украине будете уничтожены скоро.
А почему Путин должен отвечать за преступление, совершенное украинскими военными. Скажи, куда подевалась диспетчер украинского аэропорта, оторая завела Боинг на другой маршрут ? И почему застрелился летчик Ярошенко, самолет которого видели рядом с Боингом ?
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Гость156860
А.что Ваван не хочет отвечать за это скотство?
А почему Путин должен отвечать за преступление, которое совершили украинские военные. Скажи, куда подевалась диспетчер украинского аэропорта, которая завела Боинг на другой маршрут, приблизив его к месте боевых действий ? И почему вдруг самоубился украинский летчик Ярошенко, самолет которого видели рядос с Боингом ?
гость
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156860 парашню петрилка зовут, ты че бандер дебил совсем, не знаешь своего ёбыъя?
Гость156860
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А.что Ваван не хочет отвечать за это скотство?
гость
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Пепелац сбил парашня неудачно перданув с бодуна в свинарнике, где валялся пьяный, разрушен дом свиней и сбито воздушное судно.
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