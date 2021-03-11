Перед продажей жилище бывшего полковника ГРУ и его дочери отремонтируют и обставят новой мебелью

Дом Сергея и Юлии Скрипаль в Британии выставят на торги. К такому решению пришли местные власти.

После "отравления" бывшего полковника ГРУ и его дочери якобы "Новичком" три года назад их дом тщательно убирали. На это ушло целых 13 тыс. часов.

Также от яда очистили 13 строений в районе Солсбери, где обнаружили следы вещества, пишет Mirror.

Здание с четырьмя спальнями купил Совет Уилтшира. Теперь его собираются продать местным жителям в соответствии с политикой доступного жилья, отмечает газета.

До того как продать это жилище, в нем проведут некоторые работы. Помещения капитально отремонтируют и обставят новой мебелью, передает URA.RU.

Ранее сообщалось, что в третью годовщину "отравления" Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери племянница бывшего сотрудника ГРУ выступила с заявлением. Она сказала, что ее дяди, из-за которого Россию втянули в международный скандал, уже нет в живых.