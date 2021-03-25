Эндокринолог посоветовала накапливать особый жир для похудения
Вопрос, как похудеть, волнует многих, и не только женщин. В последнее время неразборчивость в питании и малоподвижный образ жизни приводят к тому что люди стремительно набирают вес. Как легко решить эту проблему, подсказала эндокринолог Зухра Павлова.
Она посоветовала избавиться от лишних килограммов весьма необычным способом. Для этого необходимо накапливать жир.
Только не всякий, а особый – бурый. В его тканях содержится много митохондрий, в которых регулярно сжигаются свободные жировые кислоты, отметила врач.
Чем больше такого жира будет содержаться в организме, тем проще расправиться с избыточным весом, добавила специалист.
Накопить его просто. Достаточно всего лишь больше времени находиться на улице, дышать свежим воздухом, постоянно заниматься спортом и обязательно закаляться, уточнила Павлова.
А вот с белым жиром, напротив, следует бороться, и неспроста. Он производит вещества, провоцирующие воспаление. Если его чересчур много, то возникнет метаболический синдром (нарушится обмен жиров и углеводов, а также повысится артериальное давление), предупредила эндокринолог в "Инстаграм".
Ранее диетолог рассказала, как быстро похудеть без спортзала и вреда для здоровья. По ее словам, голодать нельзя, нужно просто придерживаться принципов правильного питания.
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