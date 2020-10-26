Немцы теряют терпение из-за заявлений Навального

Немцы теряют терпение из-за заявлений Навального
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нападки оппозиционера на Шредера могут выйти для россиянина боком

В Германии разгорелся спор по поводу нелицеприятной оценки, которую дал высокий гость Берлина и якобы отравленный властями РФ российский оппозиционер Алексей Навальный бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру. Немецкие комментаторы разделились во мнениях о словах активиста в адрес политика, назвавшего того "мальчиком на побегушках у Путина".

Издание "ИноСМИ" собрало ряд откликов на две публикации Süddeutsche Zeitung, в некоторых из них пользователи указывают на достижения предшественника Ангелы Меркель на посту главы кабмина и заинтересованность Берлина в хороших отношениях с Москвой.

"Оскорбив экс-канцлера Шредера, назвав его путинским "мальчиком на побегушках", Навальный грубейшим образом злоупотребил своим правом гостя на территории Германии. Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику", – цитирует издание Вольфганга Хайнца.

Он осудил "покушение" на активиста и призвал РФ выразить "четкую и ясную" позицию по данному вопросу, однако отметил наличие у Навального ксенофобских и националистических взглядов.

Двойную мораль в поведении Берлина увидел Юрген Шарф в деле вокруг "отравления" россиянина, заметив, как по-разному реагирует правительство ФРГ и ее союзники по этому случаю и на убийства "заклятых противников, тем более террористов" Германии. По мнению комментатора, "покушение" нужно осудить, но оно еще не расследовано. Он считает более реалистичным то, что Шредер сделал ставку на Путина, и осудил позицию Süddeutsche Zeitung, которая поддерживает этого "злополучного Навального".

"Если бы он пришел к власти в Москве, то такие вещи, как национализм, гомофобия, антисемитизм и ксенофобия, и без того присутствующие в российском обществе, многократно усилились бы и стали бы государственной доктриной. Я не понимаю, как можно не замечать этого и на чем свет стоит ругать российскую политику", – написал немец.

По его мнению, подобная позиция является пережитком холодной войны.

Одним из лучших канцлеров в истории Германии назвал Шредера Петер Фендт, напомнив соотечественникам, что занявшая после него место главы кабмина Меркель пожинала плоды работы предшественника, возродившего экономику страны. Он считает, что Берлин должен быть заинтересован в сотрудничестве с Москвой и президентом РФ.

"Мальчиком на побегушках у Путина" объявил Навальный Шредера в интервью таблоиду Bild, опубликованном 7 октября. Это был ответ берлинского пациента на слова экс-канцлера о том, что заявления об отравлении российского блогера являются "спекуляцией". Шредер подчеркивал, что в настоящий момент нет "доказанных фактов" покушения на оппозиционера.

После публикации таблоида с оскорблением немецкий политик заявил, что намерен подать в суд на издание за нарушение его прав, поскольку Bild не обратился к нему за комментариями.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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