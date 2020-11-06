В МВД заявили о провокации с делом Навального

В МВД заявили о провокации с делом Навального
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеСпецслужбам НАТО понадобилась жертва в России – глава СВР
В ведомстве отметили, что врачи обнаружили у оппозиционера обострение панкреатита

МВД выпустило заявление по Навальному. По словам ведомства, произошедшее с главой ФБК (признан иноагентом в РФ) – хорошо спланированная провокация. 

Как сообщает РИА "Новости", сопровождавшие Алексея Навального Лось, Певчих и Албуров уклоняются от явки к следователю. 

Более того, западные страны также отказываются не отвечать на поставленные вопросы: ответа нет ни на один из 24 вопросов.

К слову, все еще остается актуальной версия с обострением хронического панкреатита у оппозиционера. В МВД подчеркнули, что жена Навального в момент госпитализации в Омске предположила, что причиной плохого самочувствия могла стать диета.

"Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи", – говорится в сообщении. 

В МИД РФ также отметили, что ситуация с "отравлением" Навального – это "по-дилетантски срежиссированный спектакль", основной целью которого являются новые антироссийские санкции. В ведомстве надеются, что ФРГ все-таки выполнит международно-правовые обязательства и согласится сотрудничать с РФ по делу Навального. 

Ранее Германия ответила Генпрокуратуре в связи с запросом по Навальному. Однако ответ ФРГ не устроил власти РФ. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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