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Швейцария решила присоединиться к европейским рестрикциям в
отношении Александра Лукашенко и других высокопоставленных лиц Белоруссии.
Теперь Батьке запрещено въезжать в это государство и даже бывать там проездом. Решение швейцарцев опубликовано на сайте правительства страны.
Там же указано, что Швейцария с высокой долей вероятности считает попавших под санкции лиц "ответственными" за насилие и аресты в Республике.
Тем временем, оппозиционеры предрекают Лукашенко скорую отставку. По их подсчетам, Батька покинет кресло до 2022 года.
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