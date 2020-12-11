Белорусский лидер впал в немилость швейцарцев

Швейцария решила присоединиться к европейским рестрикциям в отношении Александра Лукашенко и других высокопоставленных лиц Белоруссии.



Теперь Батьке запрещено въезжать в это государство и даже бывать там проездом. Решение швейцарцев опубликовано на сайте правительства страны.

Там же указано, что Швейцария с высокой долей вероятности считает попавших под санкции лиц "ответственными" за насилие и аресты в Республике.

Тем временем, оппозиционеры предрекают Лукашенко скорую отставку. По их подсчетам, Батька покинет кресло до 2022 года.