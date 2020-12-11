Еще одна страна подключилась к санкционным гонениям на Лукашенко

Белорусский лидер впал в немилость швейцарцев

Швейцария решила присоединиться к европейским рестрикциям в отношении Александра Лукашенко и других высокопоставленных лиц Белоруссии.

Теперь Батьке запрещено въезжать в это государство и даже бывать там проездом. Решение швейцарцев опубликовано на сайте правительства страны.

Там же указано, что Швейцария с высокой долей вероятности считает попавших под санкции лиц "ответственными" за насилие и аресты в Республике.

Тем временем, оппозиционеры предрекают Лукашенко скорую отставку. По их подсчетам, Батька покинет кресло до 2022 года. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Байден накажет Россию за атаки на США невидимыми лучами

Американские журналисты поделились ожиданиями от новой администрации Белого дома

Спустя год: "Фортуна" начала укладывать трубы "Северного потока - 2"

Строительство наконец возобновилось в водах Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей