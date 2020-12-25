Мэр Одессы поддержал закупку российской вакцины от коронавируса

Мэр Одессы поддержал закупку российской вакцины от коронавируса
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Киев призвали отбросить политические вопросы при принятии решения о спасении нации

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что в вопросе закупок вакцины от COVID-19 не имеет значения, в какой стране она производится. Об этом градоначальник заявил накануне на сессии горсовета.

Он считает, что политика не должна превалировать над необходимостью уберечь жизнь и здоровье граждан.

"Если вакцина имеется, если она действенна, то мне как человеку – высказываю свое мнение – совершенно все равно, где именно она произведена. Это вопрос уже не политический, а вопрос спасения жизней одесситов", – цитирует мэра местное издание "Таймер".

По его словам, вакцину нужно покупать у любого государства, которое его предложит Незалежной. При этом, подчеркнул пан Труханов, для такого решения необходима политическая воля властей, а последнее слово должно оставаться за Минздравом.

Между тем, постмайданные руководители соборной на разных уровнях заявляли, что Киев не собирается закупать у Москвы российскую вакцину от коронавируса. Накануне президент страны Владимир Зеленский призвал ускорить процесс получения Украиной препарата против COVID-19. Он сообщил, что Минздрав все время ведет переговоры и с западными, и с китайскими производителями, а также с Индией и иными государствами, пишет "Гордон".

Власти обещают вакцинировать украинцев уже в первом квартале 2021 г., не уточняя, чьим именно препаратом.

За последние сутки на Украине зафиксировано 11 035 новых случаев Covid-19. За все время пандемии заболели 1 012 167 человек, умерли – 17 581.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость
Ответить
А кто такой мэр Труханов? ДоХтур, что-ли? Обыкновенный бандюган из 90-<цензура>. Хочет российский укольчик, которым даже Бледная Моль колоться не хочет, пожалуйста! Уколи себе, своей овце, выродкам, папам-мамам и всем родственникам, но зачем закупать для людей не сертифицированный препарат?
Гость
Ответить
Хохла верить =не уважать себя!!!!!
Гость
Ответить
Помните, как с займом в 3 млрд? - "Деньги мы возьмем, но потом плюнем вам в лицо!"
1
новости партнеров

СМИ: Пентагон готовится к введению войск на инаугурацию Байдена

Военнослужащие опасаются, что Трамп может втянуть их в противостояние с избранным президентом

Лукашенко обвинил Украину в пособничестве террористам

Экстремисты готовили подрывы по всей Республике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей