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Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что в вопросе закупок вакцины от COVID-19 не имеет значения, в какой стране она производится. Об этом градоначальник заявил накануне на сессии горсовета.
Он считает, что политика не должна превалировать над необходимостью уберечь жизнь и здоровье граждан.
"Если вакцина имеется, если она действенна, то мне как человеку – высказываю свое мнение – совершенно все равно, где именно она произведена. Это вопрос уже не политический, а вопрос спасения жизней одесситов", – цитирует мэра местное издание "Таймер".
По его словам, вакцину нужно покупать у любого государства, которое его предложит Незалежной. При этом, подчеркнул пан Труханов, для такого решения необходима политическая воля властей, а последнее слово должно оставаться за Минздравом.
Между тем, постмайданные руководители соборной на разных уровнях заявляли, что Киев не собирается закупать у Москвы российскую вакцину от коронавируса. Накануне президент страны Владимир Зеленский призвал ускорить процесс получения Украиной препарата против COVID-19. Он сообщил, что Минздрав все время ведет переговоры и с западными, и с китайскими производителями, а также с Индией и иными государствами, пишет "Гордон".
Власти обещают вакцинировать украинцев уже в первом квартале 2021 г., не уточняя, чьим именно препаратом.
За последние сутки на Украине зафиксировано
11 035 новых случаев Covid-19. За все время пандемии заболели
1 012 167 человек, умерли – 17 581.
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