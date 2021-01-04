"Россия на войну так и не явилась": украинских разведчиков осмеяли за выдумки о "вторжении"

"Россия на войну так и не явилась": украинских разведчиков осмеяли за выдумки о "вторжении"
Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
В Незалежной снова раздувают панику на пустом месте

Украинская разведка заявила, что российская армия может вторгнуться на территорию страны "под надуманным предлогом". Об этом говорится на сайте службы внешней разведки Незалежной.

Военный конфликт, по мнению украинской стороны, может случиться на фоне водной блокады Крыма. Мол, наши военные вторгнутся в Херсонскую область, дабы взять под контроль дамбу Северо-Крымского канала. Незалежная ранее обеспечивала до 85% потребностей крымчан в пресной воде. При этом доблестные разведчики в своем отчете скромно умолчали о том, что подача воды прекратилась по инициативе украинской стороны, в одностороннем порядке.

На панические заявления отреагировали российские пользователи. Отчет разведчиков высмеяли комментаторы в Сети.

"Идет шестой год, а может седьмой войны с Россией. Россия до сих пор так на войну и не явилась", "Шо опять))" "Грузия все вторжения ждала, не дождалась и обиделась на Россию",

- пишут читатели РИА Новости.

Несмотря на то, что обвиняют в агрессии именно Россию, подобные заявления все чаще звучат со стороны Украины. Так, недавно политолог из Незалежной предложил взорвать Крымский мост.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Дебилы, мля
Кацап-Московит
Ответить
У каклiв постоянные фантазии, что кто-то к ним вторгнется, а если повезёт - то еще и денег даст. Прямо как у одинокой стареющей бабы, которая постоянно мечтает, что ей грубо и страстно овладеет мускулистый сосед (а если повезёт, то еще и денег оставит).
1
новости партнеров

В Европе захотели отобрать российские территории

Условием для этого назвали договор 1920 года

Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог

Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей