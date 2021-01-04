В Незалежной снова раздувают панику на пустом месте

Украинская разведка заявила, что российская армия может вторгнуться на территорию страны "под надуманным предлогом". Об этом говорится на сайте службы внешней разведки Незалежной.

Военный конфликт, по мнению украинской стороны, может случиться на фоне водной блокады Крыма. Мол, наши военные вторгнутся в Херсонскую область, дабы взять под контроль дамбу Северо-Крымского канала. Незалежная ранее обеспечивала до 85% потребностей крымчан в пресной воде. При этом доблестные разведчики в своем отчете скромно умолчали о том, что подача воды прекратилась по инициативе украинской стороны, в одностороннем порядке.

На панические заявления отреагировали российские пользователи. Отчет разведчиков высмеяли комментаторы в Сети.

"Идет шестой год, а может седьмой войны с Россией. Россия до сих пор так на войну и не явилась", "Шо опять))" "Грузия все вторжения ждала, не дождалась и обиделась на Россию",

- пишут читатели РИА Новости.

Несмотря на то, что обвиняют в агрессии именно Россию, подобные заявления все чаще звучат со стороны Украины. Так, недавно политолог из Незалежной предложил взорвать Крымский мост.