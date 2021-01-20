Уходящий президент США обратился к нации

Дональд Трамп будет молиться за успех Джо Байдена. Об этом он рассказал перед вступлением в должность нового главы Белого дома.

Уходящий президент США обратился к нации. Он заявил, что сам и его команда сделали все, что собирались, и даже больше. Кроме того, были верны "священной идее" – ответственности власти перед гражданами,"вдохнули новую жизнь" в союзы с другими странами и сплотили государства мира.

Кроме того Трамп назвал себя первым главой Белого дома за последние десятилетия, который не начал новых войн, Теперь же, добавил он, остается молиться за то, чтобы новой администрация "смогла обеспечить безопасность и процветание Америки", цитирует URA.RU.

В момент передачи власти уходящий президент заявил, что добился многого, в том числе во внешней политике ( "Мир снова нас уважает"). Но действия правительства были только началом движения, отметил он. И предупредил об опасности для руководства страны и ее граждан – потере уверенности в "национальном величии" и в себе.

Упомянул Трамп и о штурме Капитолия 6 января после митинга, где сам выступал. Он снова осудил участников беспорядков, передает "МИР 24".

Во время инаугурации избранный президент США Джозеф Байден увидит российский триколор. Такой знак разглядели в установленных на Национальной аллее в Вашингтоне американских флагах пользователи соцсетей.