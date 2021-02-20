Депутат продолжит борьбу за новую Украину - "не терзаемую грабителями и жуликами во власти"

Виктор Медведчук прокомментировал санкции, введенные против него и еще нескольких человек Советом национальной безопасности. Жесткий ответ лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" опубликован на ее сайте.

Такими мерами власти Незалежной расправляются с не угодными им избранными народом парламентариями. Это настоящее "торжество беспредела, анархии и беззакония", отметил депутат Верховной рады.

Ограничения, введенные против него, а также его однопартийца и их семей, противозаконны, заявил Медведчук. И добавил, что в правовом государстве они могут применяться только после соответствующего решения суда.

Участвующий в этом "истерически взбешенный" разоблачениями президент Владимир Зеленский слишком далеко зашел, указал лидер ОПЗЖ. И дал понять, что не испугается и будет защищать себя, жену, однопартийцев и журналистов, раскрывающих глаза народу.

Депутат считает, что вся эта развернутая кампания указывает на то, что "обанкротившаяся" власть чувствует в нем реальную опасность. Он же не предаст своих принципов и родную страну и не собирается бежать



И, пока стараются расправиться с ним, его партией, независимыми телеканалами, он будет продолжать борьбу. За становление новой Украины – "свободной от внешнего управления и не терзаемой грабителями и жуликами во власти".

О санкциях против Медведчука высказался и его однопартиец Нестор Шуфрич. Он охарактеризовал решение властей как "беспредел и безответственность".



До этого рестрикции оценил политолог. Этими мерами президент Украины Владимир Зеленский убирает конкурентов, чтобы удержать власть и укрепиться самому, пояснил Петр Акопов.