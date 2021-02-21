Чиновник решил прояснить детали принятых мер

Киев предоставил НАТО воздушное пространство для полетов, которое находится в зоне ответственности Симферополя. Тем не менее, считает бывший постпред Незалежной в Крыму (на Украине до сих пор существует такая должность – прим. ред.) Борис Бабин, борты альянса вряд ли станут подлетать ближе к полуострову на расстояние ближе 19 километров.

По словам украинского политика, ни одна международная организация не станет управлять авиапотоками с территории аэропорта Симферополя – именно он и координировал все рейсы над акваторией Черного моря в зоне ответственности Незалежной до воссоединения Крыма с остальной частью РФ в 2014 году.

По словам Бабина, позиция Киева подкреплена тем, что международно-правовые нормы в области воздушного права до сих пор признают указанную территорию исключительно как субъект, принадлежащий украинской стороне.

Комментируя предоставление альянсу воздушного пространства, Бабин также заявил, что фактически все украинское пространство над Черным морем входило в зону ответственности Симферополя. Поэтому для вступления самолета во взаимодействие с "Украерорухом" судну было необязательно находиться над территорией Крыма.

Представитель Киева также отметил, что речь не идет о приглашении альянса к совершению полетов над Крымом, а лишь о предоставлении разрешения, пишет "Обозреватель".

"Мы говорим, что согласны за использование этого района странами НАТО в качестве района ответственности для безопасного движения Украины", – заявил украинский чиновник.

Тем не менее, считает дипломат, Россия может лишь "скрежетать" зубами, если НАТО проводит полеты на расстоянии от 12 миль, однако ответных фактических и юридических действий Москва, уверен он, предпринять не может.

Ранее в Крыму заявили о возможных последствиях для Украины в случае реализации подобных мер.



