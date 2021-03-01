Европейский политик признал, что его не зря критиковали

На переговорах в Москве глава евродипломатии Жозеп Боррель проявил не слабость, а сдержанность. Об этом он сам заявил после того, как его жестко раскритиковали представители ЕС. Впрочем, политик часть вины признал и обещал исправиться.

По словам Борреля, в Москве он просто не хотел выносить конфликт за пределы комнаты для переговоров. За закрытыми дверями он четко высказал главе МИД РФ Сергею Лаврову недовольство по поводу прав человека в России, потребовал выпустить на свободу Алексея Навального и высказал другие претензии. На это Лавров ответил, что в Москве это воспринимается как вмешательство во внутренние дела. Поэтому, чтобы не обострять ситуацию, Боррель не стал развивать эту тему на пресс-конференции после переговоров. Позже он об этом пожалел.

"Наверное, нужно было и перед камерами позволить себе конфликтовать немного больше. Если такая ситуация с господином Лавровым возникнет снова, я брошусь на красную тряпку",

– пообещал Беррель в интервью Der Spiegel. Он пояснил, что раз многие считают, что с Россией надо вести себя жестче, он не будет спорить, а в следующий раз станет держаться увереннее.

Ранее Боррелю пришлось выдержать публичную порку в Европарламенте, где его несколько часов распекали за "провальный визит" в Россию.

Переговоры Борреля с Лавровым состоялись 5 февраля в Москве.