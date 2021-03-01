"Брошусь на красную тряпку": Боррель обещал исправить впечатление от встречи с Лавровым

"Брошусь на красную тряпку": Боррель обещал исправить впечатление от встречи с Лавровым
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Европейский политик признал, что его не зря критиковали

На переговорах в Москве глава евродипломатии Жозеп Боррель проявил не слабость, а сдержанность. Об этом он сам заявил после того, как его жестко раскритиковали представители ЕС. Впрочем, политик часть вины признал и обещал исправиться.

По словам Борреля, в Москве он просто не хотел выносить конфликт за пределы комнаты для переговоров. За закрытыми дверями он четко высказал главе МИД РФ Сергею Лаврову недовольство по поводу прав человека в России, потребовал выпустить на свободу Алексея Навального и высказал другие претензии. На это Лавров ответил, что в Москве это воспринимается как вмешательство во внутренние дела. Поэтому, чтобы не обострять ситуацию, Боррель не стал развивать эту тему на пресс-конференции после переговоров. Позже он об этом пожалел.

"Наверное, нужно было и перед камерами позволить себе конфликтовать немного больше. Если такая ситуация с господином Лавровым возникнет снова, я брошусь на красную тряпку",

пообещал Беррель в интервью Der Spiegel. Он пояснил, что раз многие считают, что с Россией надо вести себя жестче, он не будет спорить, а в следующий раз станет держаться увереннее.

Ранее Боррелю пришлось выдержать публичную порку в Европарламенте, где его несколько часов распекали за "провальный визит" в Россию.

Переговоры Борреля с Лавровым состоялись 5 февраля в Москве.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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152718 ты хачик наркоман? Может гомосек еще? На клык берешь?
гость
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На клык взял у Сергуни, теперь оправдываешься, писькоглот ты теперь, до самой смерти.
Гость149494
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Испанский бычок старичок обещает бросится на Российского тореро Лаврова, ну да флаг ему между рог, шпагу Лавров применять не станет чтобы старичок раньше времени копыта не откинул.
Дуб
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Гость152718
опять это наркоманское армянское рыло ...
А твое благородное рыло, видимо, С пятачком! И хвостик штопором- прямо красота!
Гость152718
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опять это наркоманское армянское рыло ...
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