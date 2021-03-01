"Газовая принцесса" призвала СБУ расследовать коррупцию в сфере импорта тока

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что ее фракция внесла в Верховную раду законопроект о запрете закупок электроэнергии у России и Белоруссии. Об этом "газовая принцесса" объявила сегодня журналистам на брифинге в кулуарах парламента. Соответствующее видео опубликовано на сайте Юлии Владимировны в "Фейсбук".



"Мы внесли законопроект №3739, где требуем прекратить импорт электроэнергии на территорию Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешевой электроэнергией", – сказала депутат.

Оппозиционерка утверждает, что российский и белорусский ток поступают в Незалежную с помощью коррупционных схем, в то время как отечественные энергоблоки останавливают.

По ее словам, с начала 2021 г. 850 млн грн (свыше $30 млн) заплачено за импорт "лампочки Ильича" из РФ и Белоруссии.

Пани Тимошенко призвала СБУ и СНБО расследовать коррупцию в энергетической сфере страны, поскольку закупка тока у соседей угрожает безопасности Украины. Кроме того, это напрямую связано с повышением тарифов для населения.

На прошлой неделе исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко объяснил, почему соборная пока не может отказаться от импорта электроэнергии. Прежде всего, этому мешает старая инфраструктура, требующая ремонта на ТЭС и АЭС, а также отсутствие договоренностей о присоединении к энергетической системе Евросоюза.

Еще ранее этот деятель объявил о планах киевского режима провести над украинцами эксперимент в 2022 г. по полному отключению электроснабжения из России и Белоруссии, чтобы посмотреть, как соборная будет функционировать автономно.

