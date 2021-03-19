Проблемы семьи Байденов слишком связаны с украинской территорией и с местными политиками

Прямое военное столкновение между Россией и НАТО может быть на территории Украины. С таким прогнозом выступил глава Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По мнению известного советского диссидента, в ближайшем будущем не стоит ожидать улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой.

"Более того, нарастание напряженности на украинском направлении может привести к тому, чего все мы так опасаемся – прямому военному столкновению России, США и НАТО с непредсказуемыми последствиями", – заявил в комментарии для издания "Лента.ру" политолог.

Уроженец Киева считает, что "местом зарождения глобальной катастрофы" украинская территория грозит оказаться из-за интересов Байдена в Незалежной. Лозанский напомнил о существовании целого вороха компроматов о связях 46-го хозяина Белого дома с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и рядом политиков.

Помимо этого продолжается расследование по делу нефтегазовой компании Burisma, в которой ранее сын Байдена Хантер занимал должность члена совета директоров.

Отметим, буквально накануне личный враг нынешнего лидера американцев депутат Верховной рады Андрей Деркач, против которого Вашингтон ввел санкции, опубликовал очередную аудиозапись. По словам украинца, она была сделана в кабинете Петра Алексеевича в бытность его лидером нации почти сразу после телефонного разговора "шоколадного короля" с Байденом в декабре 2016 года.

На записи пан Порошенко при помощи нецензурной брани пытается добиться от подчиненных в угоду высокопоставленного гражданина США путем рейдерского захвата отобрать у днепропетровского олигарха – еще одного личного врага Байдена – Игоря Коломойского "Приватбанк".

