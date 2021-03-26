Макрон обвинил Россию и Китай в развязывании новой войны из-за COVID-19

Макрон обвинил Россию и Китай в развязывании новой войны из-за COVID-19
Эммануэль Макрон. Фото: Aurelien Morissard via www.imago/www.imago-images.de|www.globallookpress.com
Французский лидер уверен, что сверхдержавы намерены расширить влияние за счет препаратов

Европейскому союзу грозит мировая война из-за коронавирусной эпидемии. Как считает президент Франции Эммануэль Макрон, напряжение между странами выльется в полномасштабный конфликт из-за действий России и Китая, которые стремятся расширить свое влияние с помощью распространения препаратов против COVID-19.

Глава Пятой республики также считает, что европейским государствам грозят "атаки" со стороны упомянутых держав. По этой причине Брюссель должен стремиться к самостоятельности в вопросе вакцинации против инфекции, а также производства необходимых препаратов.

"У нас есть возможность собственного производства. Мы переживаем процесс формирования потенциала для выпуска вакцин второго поколения", – заявил французский лидер, выступая в Елисейском дворце.

Макрон также выразил уверенность в том, что коронавирус в дальнейшем будет распространяться по всему миру, адаптируясь к коллективному иммунитету населения. По этой причине Европа должна быть готовой ко всему.

Французский лидер сообщил, что Европейский союз является единственным политическим объединением, обладающим истинной стратегией вакцинации населения. Так, ЕС смог разработать промышленную политику на основе комплексного подхода, который дает возможность нарастить производственные мощности до 3 миллиардов доз, пишет газета Le Figaro.

"Мы сумеем удовлетворить свои потребности и перейти к массовому экспорту", – уверенно заявил Макрон.

Более того, подчеркнул президент, к лету 2021 года Европа станет лидером по производству вакцин.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц выразил возмущение из-за непропорционального распределения доз по странам ЕС.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость183569
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макарон как всегда в ударе.сами сделать ничего не могут а обвинять кого то это запросто.
В
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Гость173433
У Микрона точно не все дома или вина перепил. Да подыхайте к вам никто не навязывается, если желание помочь вылечить ваших людей от инфекции вы воспринимаете как агрессию то место вам в психушке.
У Микрона точно не все дома - он ведь ГЕРОНТОФИЛ , а это диагноз !!!
Дворник Тихон
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Что бы сохранить Евросоюз, нужно, Эмик, расстаться со своими понтами, закупить или быстро наладить производство того же Спутника , провакцинировать население и забыть про локдауны! Вам люди спасибо скажут! Именно вы:руководство стран ЕС и наднациональная бюрократия ЕС приносят максимальный вред ЕС!!!
Гость173433
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У Микрона точно не все дома или вина перепил. Да подыхайте к вам никто не навязывается, если желание помочь вылечить ваших людей от инфекции вы воспринимаете как агрессию то место вам в психушке.
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