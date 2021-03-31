Киев способен на любую провокацию

В Кремле обеспокоены возможностью новой гражданской войны в Донбассе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, напряженность в регионе растет. Киев способен на любую провокацию.

Такого развития ситуации в Россиине хотели бы увидеть, отметил представитель Кремля.

Высказался он и о возможности участия нашей страны в конфликте. Заявил, что речь идет о гражданской войне, "которая там уже была", передает "Интерфакс".

Ранее в ДНР предрекли вторжение армии Украины. В самопровозглашенной республике уверены, что ВСУ нападут уже весной.