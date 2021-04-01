Пентагон прислушался к жалобам Украины на агрессию России

Пентагон прислушался к жалобам Украины на агрессию России
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
США начали консультации с НАТО по поводу ситуации в Донбассе

Соединенные Штаты обеспокоены деэскалацией конфликта между Киевом и неподконтрольными ему территориями Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Вину на обострение ситуации США с подачи Украины возложили на Россию.

По словам Кирби, в результате "российской агрессии" на востоке Украины 26 марта 2021 г. погибли 40 украинских солдат. Кроме того, представители ВСУ сообщили о переброске российских армейских подразделений к границе с Незалежной. Это вызвало опасения в США, которыми они уже поделились с союзниками по НАТО, рассказал Кирби на брифинге 31 марта.

Он подтвердил, что информация об усилении российской группировки у границы с Донбассом стала поводом для телефонного звонка начальника Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли российскому и украинскому коллегам. 

При этом Кирби не смог подтвердить сообщения СМИ о поставке дополнительной военной техники в Крым, но подчеркнул, что США готовы оказать поддержку "суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии России".

Накануне стало известно, что американские войска в Европе переведены на повышенный уровень в связи с сообщениями о переброске российских войск к украинской границе. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость187591
Пожаловаться Ответить
Гость187642
Будьте вы прокляты русские СВИНЬИ
Чем проклинать, лучше бы у бога ума попросил, а то природа обошла тебя стороной....
Гость185841
Пожаловаться Ответить
Гость187642
Будьте вы прокляты русские СВИНЬИ
тварь бандеровская! мало вас гонял мой дед по лесам!
Гость173433
Пожаловаться Ответить
Безграмотный автор - деэскалация означает снижение напряженности а эскалация наоборот. Да и в общем плевать хотелось на ваши пиндосские телодвижения, это не ваша проблема и решать будем без вас, полезут упоротые бандеры на ДНР или Россию, упокоим и никого не спросим.
Гость183581
Пожаловаться Ответить
ПИНДОСЫ БУДУТ ВОЕВАТЬ С РОССИИ ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРОПА ХОЛОПА ---- УСРАИНА ШАВКА ПИНДОСИИ - И ЕГО призидент ЧМО И ТРУС - жидобандер
Гость180493
Пожаловаться Ответить
Гость187642
Будьте вы прокляты русские СВИНЬИ
с больной головы на здоровую не перекладывай, кастрюлька!
Гость187642
Пожаловаться Ответить
Будьте вы прокляты русские СВИНЬИ
Гость188773
Пожаловаться Ответить
И при этом госдеп опубликовал доклад о нарушениях прав человека в 404. Там припомнили убийства, пытки, нечеловеческие условия содержания под стражей, безосновательные задержания и аресты, отсутствие независимости судебной власти, цензура, ограничение свободы СМИ вместе с угрозами журналистам. В докладе сказано, что власти 404 не предприняли никаких действий для пресечения правонарушений и бездействие властей создало атмосферу безнаказанности и вседозволенности. Это Блинкен выдал. Похоже, рагулей собираются отправить на убой. Весьмирсрагулями. СУГС.
1
новости партнеров

Раболепие перед США: эксперт назвал причину громких слов президента Литвы о Путине

Растерявшая достоинство Прибалтика продолжает выслуживаться перед Вашингтоном

Ветеран НАТО указал на ахиллесову пяту блока в войне с Россией

Эксперты альянса бьют тревогу из-за плохой инфраструктуры Европы и наличии значительного числа русских в Прибалтике

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей