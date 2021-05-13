Новые обвинения ЕС в адрес России по Украине являются предвестником санкций

Новые обвинения ЕС в адрес России по Украине являются предвестником санкций
Фото: imago stock&people/ www.globallookpress.com
продолжениеЗапад признал необходимость раздела Украины – эксперт
Евросоюз продолжает свою русофобскую политику, вводя ограничения, которые вредят ему самому

Обвинения Брюсселя в адрес Москвы в том, что Россия якобы намеревается "интегрировать" в свой состав Донбасс, могут служить "предвестником" новых антироссийских санкций со стороны Евросоюза. К такому выводу пришел политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

"Европейский союз, как всегда, ведет себя как сказочник, обвиняя Россию в мифических действиях. Думаю, что данное заявление можно рассматривать как предвестник новых ограничительных мер экономического и политического порядка со стороны Старого света в отношении РФ", – считает эксперт.

По его мнению, Брюссель продолжает вести "неадекватную политику" рестрикций, вопреки тому, что данные меры вредят самому ЕС. Последнее заявление сделано для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать свою антироссийскую позицию во внешнеполитическом курсе сообщества, подчеркнул специалист. Впрочем, добавил политолог, в этих словах нет ничего нового для Москвы, чего ранее она не слышала из уст еврочиновников.

"Они последовательны в своей русофобии и антироссийской внешней политике", – резюмировал Мезюхо.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на некий документ, распространенный в ЕС, сообщило, что Брюссель обнаружил пытки Москвы "де-факто интегрировать" части Восточной Украины в состав РФ с помощью выборов и выдачи российских паспортов местным жителям.

Комментируя сегодня данную новость, зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал подобные публикации провокацией. Одновременно он отметил, что если граждане Незалежной примут решение о присоединении к России, то это будет их выбор, а не Москвы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что наша страна никого поглощать не собирается. И подобных планов у властей РФ не существует.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость234289
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просто скажите, создавется Ново Россия из руских!
Пилот Аэрбас
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Итак итак введут санкции, поэтому надо присоединять Донбасс, чтобы хоть не обидно было за введенные санкции
Гость231437
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Да и хрен с ихней последовательностью, главное чтобы мы были последовательны и плевать на эти санкции.
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