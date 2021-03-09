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Рецептов блинов великое множество. На Масленицу их готовят не только в нашей стране, но и за рубежом, в частности – в Британии. И особый рецепт есть даже у королевы Елизаветы II.
Она поделилась им в прошлом веке с одним из американских президентов. Это было во время прибытия Дуайта Эйзенхауэра и его жены в Шотландию. Венценосная особа потчевала 34-го главу США с его супругой чаем и вкуснейшими блинчиками.
Заокеанские гости по достоинству оценили королевское угощение и попросили рецепт. Королева поделилась рекомендациями в письме. Спустя время его опубликовали в книге.
Как приготовить блинчики от Елизаветы II
Ингредиенты (на 16 порций): 4 стакана муки, 2 яйца, 2 стакана молока, 4 ст. л. сахарной пудры ( ее можно заменить патокой или сиропом из воды, сахара и лимонного сока), 2 ст. л. растопленного сливочного молока, 2 ч. л. соды и 3 ст. л. порошка лимонной кислоты.
Приготовление
Вначале нужно тщательно смешать стакан молока, сахарную пудру и яйца. Добавив муку, снова довести до однородной консистенции.
Затем следует влить еще стакан молока, всыпать соду и лимонную кислоту, положить расплавленное сливочное масло. Все хорошенечко взбить.
Полученную массу надо использовать сразу. Выкладывая ложкой на сильно раскаленную и смазанную маслом сковородку, аппетитные кругляши стоит жарить до золотистого цвета с двух сторон на среднем огне.
Королевское угощение – блинчики от Елизаветы II – готово. Приятного аппетита на Масленицу!
Немного раньше "Утро.ру" перечислило любимые блины советских лидеров. Они были совсем не против полакомиться основным блюдом на Масленицу.
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