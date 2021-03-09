Британская венценосная особа раскрыла кулинарный секрет одному из президентов США

Рецептов блинов великое множество. На Масленицу их готовят не только в нашей стране, но и за рубежом, в частности – в Британии. И особый рецепт есть даже у королевы Елизаветы II.

Она поделилась им в прошлом веке с одним из американских президентов. Это было во время прибытия Дуайта Эйзенхауэра и его жены в Шотландию. Венценосная особа потчевала 34-го главу США с его супругой чаем и вкуснейшими блинчиками.

Заокеанские гости по достоинству оценили королевское угощение и попросили рецепт. Королева поделилась рекомендациями в письме. Спустя время его опубликовали в книге.

Как приготовить блинчики от Елизаветы II

Ингредиенты (на 16 порций): 4 стакана муки, 2 яйца, 2 стакана молока, 4 ст. л. сахарной пудры ( ее можно заменить патокой или сиропом из воды, сахара и лимонного сока), 2 ст. л. растопленного сливочного молока, 2 ч. л. соды и 3 ст. л. порошка лимонной кислоты.

Приготовление

Вначале нужно тщательно смешать стакан молока, сахарную пудру и яйца. Добавив муку, снова довести до однородной консистенции.

Затем следует влить еще стакан молока, всыпать соду и лимонную кислоту, положить расплавленное сливочное масло. Все хорошенечко взбить.

Полученную массу надо использовать сразу. Выкладывая ложкой на сильно раскаленную и смазанную маслом сковородку, аппетитные кругляши стоит жарить до золотистого цвета с двух сторон на среднем огне.

Королевское угощение – блинчики от Елизаветы II – готово. Приятного аппетита на Масленицу!

Немного раньше "Утро.ру" перечислило любимые блины советских лидеров. Они были совсем не против полакомиться основным блюдом на Масленицу.