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Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова намерены потребовать от артиста денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей на каждого. Об этом стало известно СМИ.
Речь идет о вдове Сергея Захарова Маргарите, а также брате и младшем сыне умершего. Недавно родственники заявляли, что никакие деньги от виновника страшной аварии им не нужны. В иске был указан символический "1 рубль".
Теперь же каждый из них хочет получить возмещение морального вреда в размере одного миллиона рублей. Такие сведения появились в распоряжении авторов телеграм-канала Мash.
Ранее стало известно, что Михаил
Ефремов попросил суд смягчить приговор. Актер написал письмо, в котором раскаялся в случившемся.
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