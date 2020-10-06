Хотят по миллиону: родственники погибшего в ДТП с Ефремовым подадут новый иск

Вместо заявленного ранее "1 рубля" родные умершего курьера планируют получить от актера кругленькую сумму

Потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова намерены потребовать от артиста денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей на каждого. Об этом стало известно СМИ.

Речь идет о вдове Сергея Захарова Маргарите, а также брате и младшем сыне умершего. Недавно родственники заявляли, что никакие деньги от виновника страшной аварии им не нужны. В иске был указан символический "1 рубль".

Теперь же каждый из них хочет получить возмещение морального вреда в размере одного миллиона рублей. Такие сведения появились в распоряжении авторов телеграм-канала Мash.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов попросил суд смягчить приговор. Актер написал письмо, в котором раскаялся в случившемся.

Ольга ФЕДОРОВА

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