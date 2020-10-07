Рожкова прокомментировала слухи о болезни Дубовицкой

Рожкова прокомментировала слухи о болезни Дубовицкой
Регина Дубовицкая. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка показала фото ведущей, чтобы успокоить поклонников

Недавнее появление Регины Дубовицкой на вернисаже Геннадия Ветрова наделало немало шума. Из-за изменений во внешнем виде телеведущей в Сети заговорили о тяжелой болезни. Тревожные новости поспешила опровергнуть другая звезда "Аншлага" Светлана Рожкова.

Юмористка написала, что в случае с Дубовицкой, как обычно, раздули из мухи слона. Причиной этому стало неудачное фото, на котором телеведущая выглядела очень худой. Именно поэтому Рожкова решила показать другой снимок артистки с того же мероприятия, на котором она выглядит намного лучше.

"С ней все хорошо! Ну да без прически и макияжа... но она как любой человек имеет на это право",

высказалась звезда "Аншлага". Она добавила, что и сама в тот день была без грима и, если бы сфотографировали ее, то в СМИ тоже появились бы новые материалы о неизлечимой болезни Рожковой.

Вчера информацию о заболевании, которым страдала и Юлия Началова, прокомментировала сама Регина Дубовицкая. 71-летняя ведущая заверила, что подагры у нее нет и чувствует она себя хорошо.

Карина СИРАЗОВА

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