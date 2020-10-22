Суд пошел навстречу актеру

Михаил Ефремов на сегодняшних слушаниях в Мосгорсуде произнес душераздирающую речь. Актеру решили пойти на встречу.

По решению суда, Ефремову изменили приговор. Вместо восьми лет артисту предстоит провести в заключении на полгода меньше. Семь с половиной лет колонии – окончательный вердикт. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Ефремов заявил, что полностью раскаивается. Артист, устроивший смертельное ДТП добавил, что алкоголь довел его до печального конца и клятвенно пообещал "разорвать отношения" со спиртными напитками. Ефремов также пожаловался, что на него давил бывший защитник Эльман Пашаев – тот, по словам актера, пинал его под столом во время слушаний.

Защита во время обжалования приговора просила заменить реальный срок Ефремову на наказание, не связанное с лишением свободы. Однако добиться такого решения адвокатам не удалось. В колонию актера этапируют в течение нескольких недель.