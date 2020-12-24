Экс-участник "Дома-2" показал фото постаревшей Бузовой после закрытия проекта

Экс-участник "Дома-2" показал фото постаревшей Бузовой после закрытия проекта
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Народ отметил, что телеведущая сильно постарела

Под конец 2020 года новость о закрытии "Дома-2" стала, пожалуй, одной из самых обсуждаемых. И пока зрители гадают, правда ли, что известную телестройку все-таки закрывают, или проект просто переедет на другой канал, участники не могут сдержать слез, вспоминая моменты, связанные с "Домом-2". 

Звезда передачи Степан Меньщиков опубликовал снимок с Ольгой Бузовой. Возможно, что бывший участник проекта принял участие в съемках последнего выпуска, который выйдет в эфир 30 декабря. Оба участника телестройки не смогли сдержать слез. 

"Ревем с Оленькой, это была целая история", – подписал снимок экс-участник "Дома-2". 

В комментариях пользователи "Инстаграма" попытались подбодрить звезд, успешная карьера которых началась именно с "Дома-2". 

"Степан Валерьевич , ну что вы в самом то деле?", "Вот было время-то!", "Вы легенды", "Я тоже плачу, как теперь без Дома-2", "Ты улыбаешься – не ревешь – значит счастлив! А вот Оленька ревет! Беда для нее", "Эпоха "Дом-2 окончена навсегда", "Самые лучшие и самые клевые", "Любим вас, ребят",

– написали поклонники проекта (орфография и пунктуация сохранены). 

Однако некоторые отметили, что Меньшиков показал телеведущую на фото в не самом лучшем виде. Некоторые отметили, что звезда телестройки сильно постарела.

"Что то бузова не айс на фото без своих фильтров", "Оля очень постарела слишком макияжа много всегда", – комментируют люди.

Ранее была названа реальная причина закрытия "Дома-2".

Юлия МИХАЙЛОВА

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