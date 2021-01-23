Актеры вышли на красную ковровую дорожку, держась за руки

Премию "Золотой орел" вместе с другими звездами посетили и Игорь Петренко с супругой Кристиной Бродской. Актеры воспитывают троих детей и из-за плотного графика выходят в свет редко. Именно поэтому появление пары на красной ковровой дорожке стало настоящим событием.

Экс-супруг Екатерины Климовой, похоже, счастлив с третьей женой. Артисты предстали перед журналистами, держась за руки, с радостными улыбками на лицах. Для мероприятия 30-летняя Бродская выбрала темно-синее платье с бахромой, а Петренко появился в классическом черном костюме, передает "Комсомольская правда".

Петренко и Бродская поженились в 2016 году. У супругов родились трое детей, все – девочки. До этого 43-летний актер около десяти лет прожил с Климовой, и в браке у артистов появились два сына – Матвей и Корней.

После развода с Петренко его бывшая возлюбленная тоже вышла замуж в третий раз, однако ее отношения распались в 2019 году. Недавно Климова, которая воспитывает четырех детей, показала забавное видео с сыновьями.