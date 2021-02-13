Модель легла на животное, как на диван

Дочь олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова Алеся нередко удивляет публику провокационными кадрами. На этот раз девушка, которая сейчас находится на Бали, устроила фотосессию на слоне. Пикантной деталью стало то, что одежды на модели не было.

Кафельникова выложила в "Инстаграм" небольшой ролик. В кадре девушка лежит животом вниз на спине слона. Образ был дополнен лишь легкой укладкой на волосах и ярким макияжем глаз. Снялась Кафельникова в джунглях.

Подписчики дочери теннисиста поразились, глядя на обнаженную модель. Они отметили, что девушка очень смелая, раз решилась на такое действо.

"Это так красиво!!!!", "Маугли!", "Вот это сильно", "Кайф", "Богиня", "Увау, бесподобная Алеся", "Роскошно",

– написали в комментариях восторженные фанаты.

Поклонники пришли к выводу, что слону тоже понравилось: "Слоненок аж засмущался". Животное спокойно стояло и виляло ушами во время фотосессии.

К слову, девушка очень любит Бали. Кафельникова признавалась, что старается улететь из Москвы при любом удобном случае.

Ранее Кафельникова снялась топлес.