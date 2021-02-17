Избранник дочери артистки не любит привлекать к себе слишком много внимания

Анна Заворотнюк любит общаться со своими подписчиками в социальных сетях. Девушка часто отвечает на самые распространенные вопросы фанатов, избегая при этом вопросов про состояние матери. В этот раз поклонники завалили дочь "моей прекрасной няни" вопросами про ее таинственного молодого человека.

Сейчас пара отдыхает в Дубае, однако личность своего бойфренда Заворотнюк старательно скрывает. Оказалось, что на это есть свои причины.

"Он очень непубличный человек, поэтому не разрешает рассказывать",

– объяснила Анна, добавив, что у ее возлюбленного светлые волосы.

Также девушка добавила, что в Москве они с ее молодым человеком живут вместе. Не исключено, что отношения пары вскоре перерастут в брак – Анна вместе с избранником уже многие годы.

Ранее Анна рассказала, что встретила своего избранника в университете Нью-Йорка. Возможно, это произошло, когда дочь Заворотнюк училась в США, поскольку ее бойфренд из Москвы, а за границей просто получал образование.

Вместе Анна и ее загадочный возлюбленный уже шесть лет. По ее мнению, секрет долгих и крепких отношений – любовь, которая способна выявить в партнере лучшие качества.