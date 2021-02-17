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Анна Заворотнюк любит общаться со своими подписчиками в социальных сетях. Девушка часто отвечает на самые распространенные вопросы фанатов, избегая при этом вопросов про состояние матери. В этот раз поклонники завалили дочь "моей прекрасной няни" вопросами про ее таинственного молодого человека.
Сейчас пара отдыхает в Дубае, однако личность своего бойфренда Заворотнюк старательно скрывает. Оказалось, что на это есть свои причины.
"Он очень непубличный человек, поэтому не разрешает рассказывать",
– объяснила Анна, добавив, что у ее возлюбленного светлые волосы.
Также девушка добавила, что в Москве они с ее молодым человеком живут вместе. Не исключено, что отношения пары вскоре перерастут в брак – Анна вместе с избранником уже многие годы.
Ранее Анна рассказала, что встретила своего избранника в университете Нью-Йорка. Возможно, это произошло, когда дочь Заворотнюк училась в США, поскольку ее бойфренд из Москвы, а за границей просто получал образование.
Вместе Анна и ее загадочный возлюбленный уже шесть лет. По ее мнению, секрет долгих и крепких отношений – любовь, которая способна выявить в партнере лучшие качества.
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