Бизнесмен заявил, что после самоизоляции сошел с ума от четырех стен

Звездный продсюер Иосиф Пригожин заявил, комментируя уход Азизы из телепроекта "Маска", что артистка поддалась своим эмоциям. Однако, считает бизнесмен, звезде нужно было доиграть свою роль до конца.

Азиза очень расстроилась своим выступлением и отказалась от исполнения финального номера. Жюри так не поняли, что кто скрывался под "Пингвином". Сам Иосиф же считает, что звезда не до конца поняла "всю историю" проекта.

По мнению супруга Валерии, к программе необходимо относиться с юмором. Сам Иосиф перенес коронавирус в тяжелой форме, поэтому на всех бегах пустился в студию.

"Поднимался в студию на третий этаж и, извините, матом крыл организаторов, потому что они мне не сказали, что там лифта нет", – признался мужчина.

Пригожин заявил, что был готов покинуть проект еще на первом выпуске, так как не до конца поправился. Продюсер старался не унывать, записывая по несколько песен в день.

Продюсер уверен: если бы не проблемы с легкими на фоне перенесенной инфекции в тяжелой форме, он бы с легкостью всех "порвал" на телешоу, о чем заявил в интервью "Собеседнику".

Сама Валерия позднее призналась, комментируя участие супруга в "Маске", что никогда не испытывала такого удивления: муж едва оправился после тяжелой болезни, и уже понесся участвовать в новом телепроекте на всех парах.

Исполнительница считает, что изначально такое поведение исключалось из-за тяжелого состояния супруга. Съемки "Маски" стартовали уже сутки спустя после того, как звездная пара прилетела в Москву из Дубая. Состояние Пригожина несколькими днями ранее было таково, что он не мог преодолеть лестничный пролет без посторонней помощи.