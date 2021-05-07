Артист заявил, что СМИ все переврали

Известный российский музыкант Александр Маршал прокомментировал слухи о своем состоянии. Артист опроверг информацию об инсульте, заявив, что у него лишь поднялось давление.

Еще в марте медиа сообщали, что 63-летнего исполнителя госпитализировали в Одинцовскую больницу на скорой помощи, так как медики якобы заподозрили у Маршала предынсультное состояние.

Позднее сам Александр развеял слухи, заявив о том, что ни о каком инсульте говорить не приходится – мол, просто давление поднялось, а журналисты, как обычно, все довели до крайности.

"Кто-то увидел, что я заехал в больницу, и началось", – сокрушается музыкант.

Артист уверяет: с ним все в порядке. Иногда ему приходится читать в СМИ про "смерть своих друзей", которые, тем временем, заняты своими делами и прекрасно себя чувствуют в мире живых.

"Честно признаться, не читаю это все. Но если замечаю в социальных сетях гадости, то сразу блокирую", – добавил Маршал в интервью "Комсомольской правде".

Артист рассказал, что постепенно возвращается на сцену после тяжелой пандемии. Александр не оставлял без денег свою команду, выплачивая им зарплату на простое. Времена сложились очень непростые, и, как отметил певец, никто не знает, когда работа в "звездном цеху" вновь наладится.

В прошлом году в СМИ появилась информация о смерти бывшего участника "Парка Горького", которым почему-то оказался Маршал. В одной из публикаций из "Инстаграм" говорилось о том, что артист скоропостижно скончался. Позднее выяснилось, что авторы публикации по ошибке разместили над траурной подписью фото Маршала вместо другого артиста, Александра Кальянова.