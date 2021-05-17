Вдова Табакова намекнула на маразм актрисы

Заявление Елены Прокловой о домогательствах известного актера наделало много шума. Откровения актрисы буквально раскололи общество на две части. Одни поддерживали звезду, хваля ее за смелость, другие же начали активно критиковать артистку, которая вдруг решила рассказать о событиях, которые произошли много лет назад. Не могла остаться в стороне и Марина Зудина, ведь в СМИ тут же предположили, что тем самым актером, домогавшимся до Прокловой – мог быть Олег Табаков.

Вдова актера стала гостьей нового выпуска шоу "Звезды сошлись". Актриса решила отнестись к ситуации с юмором, заявив, ей не везет, потому что ей хотелось бы, чтобы и к ней кто-то "пристал", чтобы затем тоже кого-нибудь обвинить.

Однако позже Зудина сменила тон, став более серьезной.

"Бывают женщины в маразме. Мне кажется, что достойно нужно стареть. Надеюсь, что я до такого маразма не доживу",

– отрезала звезда "Содержанок", добавив, что публика никогда подобных заявлений от нее не услышит.

Напомним, что ранее в эфире шоу "Секрет на миллион" Проклова заявила, что в 15 лет стала жертвой домогательств. По словам звезды фильма "Собака на сене", взрослый артист раздевал ее и совершал другие действия интимного характера. Из-за этого артистка получила серьезную психологическую травму.

Позже актриса объяснилась за скандальное интервью о домогательствах, заявив, что решилась на откровения, чтобы уберечь девочек от такой же судьбы.