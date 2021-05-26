Врачи делают все возможное, чтобы замедлить развитие опухоли

Вот уже больше года общественность следит за новостями, связанными с состоянием Анастасии Заворотнюк. Напомним, актриса борется с раком мозга. Знакомые звезды рассказали, как она чувствует себя на данный момент.

Благодаря усилиям врачей болезнь некоторое время удавалось сдерживать в стадии ремиссии. Однако недавно знаменитости стало хуже.

По словам коллеги звезды сериала "Моя прекрасная няня", специалисты разрешили ей заниматься плаванием. Артистка с радостью восприняла эту новость, так как давно мечтала избавиться от лишнего веса. Из-за приема гормональных препаратов Анастасия сильно поправилась. Кроме того, у нее выпали все волосы.

После походов в бассейн самочувствие Заворотнюк начало улучшаться.

"Все было хорошо, бассейн и правда на каком-то этапе помог ей как хорошая физиотерапия", – отметил знакомый актрисы.

Но однажды Анастасии стало плохо во время плавания. Она почувствовала сильное головокружение. Артистку сразу же отправили на обследование. Здесь-то и раскрылась печальная правда – оказалось, что болезнь вернулась, передает "Комсомольская Правда".

Сейчас медики борются за то, чтобы развитие онкологии вновь замедлилось. Отправлять Заворотнюк к иностранным специалистам родные не собираются. Дело в том, что только российские врачи дают надежду на ее выздоровление.

Друзья рассказывают, что супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев, продолжает делать все возможное, лишь бы ей стало лучше.

Ранее дочь знаменитости Анна ответила обидчикам, пишущим гадости о матери.