Россиянам подготовили неприятный сюрприз на любимых курортах

В отелях Турции не будет развлекательных программ на Новый год. Решение об этом приняло и опубликовало на своем сайте МВД страны.

С 21:00 в четверг, 31 декабря, до 05:00 в понедельник, 4 января, не будет ни праздничных шоу, ни веселой музыки, ни зажигательных танцев. Даже рекламировать туры с новогодними вечеринками и призывами отмечать торжество в каком-либо отеле нельзя.

Также не позволено массово собираться ни в гостиницах, ни в ресторанах. За уже оплаченный ужин представители турецких отелей обещают вернуть туристам деньги. Это будет проводиться лично или через туроператора – точно сообщат на днях.

Новый год в Турции путешественники смогут встретить в кругу семьи или небольшой компанией в работающих при отелях барах и кафе. Только с едой и алкоголем, без "крупных скоплений". За соблюдением указанных мер будут тщательно следить, говорится в постановлении ведомства.

Эти ограничения приняты в условиях социальной изоляции, связанной с распространением коронавируса. Они необходимы, как передает URA.RU, для соблюдения туристами социальной дистанции.

В остальном все отели страны в новогодние каникулы будут работать по стандартной программе. Туристы смогут посещать рестораны, бары и т.д.

Ранее стало известно, что в столицу и на курорты Турции уже собрались отправиться больше 25 тысяч жителей нашей страны. А также о том, что ждет россиян на популярных курортах и как скажутся на их отдыхе принятые ограничения.