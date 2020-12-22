Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
В отелях Турции не будет развлекательных программ на Новый год. Решение об этом приняло и опубликовало на своем сайте МВД страны.
С 21:00 в четверг, 31 декабря, до 05:00 в понедельник, 4 января, не будет ни праздничных шоу, ни веселой музыки, ни зажигательных танцев. Даже рекламировать туры с новогодними вечеринками и призывами отмечать торжество в каком-либо отеле нельзя.
Также не позволено массово собираться ни в гостиницах, ни в ресторанах. За уже оплаченный ужин представители турецких отелей обещают вернуть туристам деньги. Это будет проводиться лично или через туроператора – точно сообщат на днях.
Новый год в Турции путешественники смогут встретить в кругу семьи или небольшой компанией в работающих при отелях барах и кафе. Только с едой и алкоголем, без "крупных скоплений". За соблюдением указанных мер будут тщательно следить, говорится в постановлении ведомства.
Эти ограничения приняты в условиях социальной изоляции, связанной с распространением коронавируса. Они необходимы, как передает URA.RU, для соблюдения туристами социальной дистанции.
В остальном все отели страны в новогодние каникулы будут работать по стандартной программе. Туристы смогут посещать рестораны, бары и т.д.
Ранее стало известно, что в столицу и на курорты Турции уже собрались отправиться больше 25 тысяч жителей нашей страны. А также о том, что ждет россиян на популярных курортах и как скажутся на их отдыхе принятые ограничения.
Русский разведчик сумел переиграть лучшие умы Европы и США