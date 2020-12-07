Турция поможет Киеву повторить карабахский сценарий в Донбассе

Турция поможет Киеву повторить карабахский сценарий в Донбассе
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Военнослужащие ВСУ уже тренируются управлять турецкой техникой

Конфликт в Нагорном Карабахе показал, какое значение в современной войне приобретают беспилотники. Армия Азербайджана активно использовала против армянских сил ударные турецкие дроны типа Bayraktar TB2. В Киеве оценили этот опыт, и вот уже 6 таких беспилотников появились на вооружении ВСУ, и украинские операторы под присмотром турецких инструкторов поднимают дроны с авиабаз в Староконстантинове и Краматорске. На это обратил внимание военный эксперт Сергей Ищенко.

В Карабахе едва отгремели орудия, а высокопоставленные военные чиновники в Киеве уже обсудили опыт армяно-азербайджанского конфликта и его возможное применение в Донбассе. Пока пыл украинских вояк сдерживает начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. По его мнению, сейчас не время атаковать Донбасс.

Но судя по всему, трезвый взгляд главнокомандующего на ситуацию не устраивает Киев. По данным СМИ, к линии соприкосновения с украинской стороны стягиваются танки и артиллерия, а офис Владимира Зеленского готовится к смене военного руководства страны. Если верить "утечкам" в украинской прессе, пост главнокомандующего ВСУ в ближайшее время перейдет к бывшему начальнику Главного управления разведки Минобороны Незалежной Василию Бурбе.

"Этот тип сделал стремительную карьеру именно на войне за Донбасс",

пишет Ищенко в статье для "Свободной прессы". Сослуживцы называют Бурбу "человеком без тормозов", который без сомнений готов отдать приказ о начале войны. Его назначение на пост главы ВСУ будет означать, что Киев решил повторить опыт Баку в Донбассе. Турецкие инструкторы уже в деле.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко назвал два способа решить проблему Донбасса: оба унизительны для Владимира Зеленского.

Николай ВИКТОРОВ

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