Истребитель стал слишком дорогим проектом для Пентагона

Пентагон пытается отвлечь внимание от недостатков в истребителе-бомбардировщике пятого поколения F-35, заявляя о высокой стоимости его эксплуатации и возможной замене на менее дорогой проект. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Так он прокомментировал недавнюю публикацию в американском издании Breaking Defense, в которой помощник по закупкам министра ВВС Уилл Ропер сообщил о "непомерных затратах на жизненный цикл истребителя F-35. Это означает, что Пентагон не может позволить себе купить столько самолетов, сколько необходимо армии для того, чтобы "сражаться и выиграть войну сегодня".

Ропер не стал уточнять, рассматривают ли ВВС сокращение своих планов по созданию в общей сложности 1763 F-35 – Военно-воздушные силы запросят 48 самолетов в 2021 году. Отмечается, что на сегодня ведомству не хватает $800 млрд военного бюджета на то, чтобы поддерживать истребители в боевом состоянии. При этом, что касается качества машины, подчеркнул Ропер, "все довольны". Однако из-за высокой стоимости эксплуатации истребителя, в том числе одного часа его полета, командование может поставить задачу найти замену данным машинам.

Литовкин считает, что такие планы Пентагона не реалистичны, поскольку все подобного уровня современные самолеты являются ресурсозатратными проектами. А значит, новая машина будет стоить как минимум столько же, если не больше. Подобные заявления со стороны американцев звучат лишь для отвода глаз от проблем с самим истребителем.

"Дело в том, что F-35 не доработан до конца. У него насчитывается почти 900 недоработок, которые, по-хорошему, надо устранять. Но это требует времени, денег и так далее", – сказал полковник в отставке изданию "ПолитРоссия".

Он отметил, что в настоящий момент производство данных машин приостановлено, поэтому американцы пытаются как-то выкрутиться из сложившейся ситуации, сохранить лицо военного руководства и отечественного ВПК. Ведь F-35 уже закупили около 20 стран, вкладывались деньги в его создание, была проведена пиар-кампания, которая расхваливала машину.

И на фоне провала американского самолета достойно выглядит его прямой конкурент – российский истребитель пятого поколения Су-57. Машина в конце 2020-го поступила на вооружение одного из полков Южного военного округа. Причем у нашего самолета много преимуществ перед "американцем", например, уникальный радар и двигатели.

"Но самое главное заключается в том, что Су-57 – это абсолютно готовая к эксплуатации машина, лишенная любых недоработок. Это та победа, которую наш истребитель уже одержал над F-35", – констатировал Литовкин.

Напомним, в конце декабря прошлого года стало известно, что пандемия коронавируса якобы помешала поставкам в 2020-м F-35 Lightning II заказчикам. В корпорации-производителе самолетов Lockheed Martin тогда сообщили о замедлении сроков сборки из-за сбитого графика в поставках оборудования, производимого смежниками.

