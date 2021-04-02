Военные вертолеты в этот момент тренировались уничтожать цели противника

Вооруженные силы Украины провели широкомасштабные военные учения на юге страны на границе с Крымом.

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев объяснил, что военнослужащие инженерно-саперных подразделений вместе с военной авиацией и артиллерией провели практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений вдоль побережья Черного и Азовского морей, сообщает РИА "Новости".

В ходе учений минометными расчетами был совершен марш, развертывание и подготовка к стрельбе. Военные вертолеты попрактиковались в уничтожении целей потенциального противника в полете на малых высотах.

Также украинской стороной было отмечено, что ВСУ регулярно проводит подобные учения. Тренировки проходят почти каждую неделю. Военные отрабатывают противодействие высадке морского десанта противника и его полное уничтожение.

К слову, накануне вблизи Украины были замечены вертолеты российской военной авиации.

Ранее Киев устроил стрельбу из "Смерчей" около границы с Крымом. Тогда ВСУ тренировались отражать атаку беспилотников. Для их уничтожения были использованы "расчеты противовоздушной обороны".

Также при учении было использовано реактивных систем залпового огня "Смерч", которые, по сценарию, уничтожали пункты дислокации противника и подавляли дальнейшие попытки разведки.