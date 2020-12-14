Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке

Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В следующем году повысится стоимость национальных валют стран с сырьевой экономикой

В 2021 г. российский рубль совершит рывок. В этом убежден директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. По его мнению, рубль сейчас значительно недооценен, а ситуация в мире поможет раскрыть его потенциал.

"Следующий год станет годом сырьевых товаров. Здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество",

пояснил эксперт в комментарии РИА "Новости".

По словам Якобсена, сейчас биржевые спекулянты ведут предсказуемую игру, и опытные инвесторы знают: если два дня подряд торги закрывались на уровне выше 83 рублей за доллар, то от пары "доллар/рубль" лучше отказаться и переключиться на другие активы.

Но тем, кто готов к длительным вложениям, Якобсен рекомендует не спешить избавляться от рубля:

"В долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей (за доллар)",

– приводит мнение датского финансиста "Общественная служба новостей".

В конце прошлой неделе Центробанк установил официальный курс рубля к доллару и евро выше уровня, на котором велись торги.

При этом аналитики предсказывают, что в Новый год доллар сохранит позиции.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Говорят, что в Новый год доллар резко упадет... Знать бы где он упадет, там и встретить Новый год:)))
Гость
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Это плохо. Опять все надежды на сырьё. Снова мы "победим" усех.
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