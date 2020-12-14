Курс рубля
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
В 2021 г. российский рубль совершит рывок. В этом убежден директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. По его мнению, рубль сейчас значительно недооценен, а ситуация в мире поможет раскрыть его потенциал.
"Следующий год станет годом сырьевых товаров. Здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество",
– пояснил эксперт в комментарии РИА "Новости".
По словам Якобсена, сейчас биржевые спекулянты ведут предсказуемую игру, и опытные инвесторы знают: если два дня подряд торги закрывались на уровне выше 83 рублей за доллар, то от пары "доллар/рубль" лучше отказаться и переключиться на другие активы.
Но тем, кто готов к длительным вложениям, Якобсен рекомендует не спешить избавляться от рубля:
"В долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей (за доллар)",
– приводит мнение датского финансиста "Общественная служба новостей".
В конце прошлой неделе Центробанк установил официальный курс рубля к доллару и евро выше уровня, на котором велись торги.
При этом аналитики предсказывают, что в Новый год доллар сохранит позиции.
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