Укрепление рубля не даст расти курсу американской валюты

Приближается второй весенний месяц, и тех, у кого есть доллары, интересует, что произойдет с курсом американской валюты в апреле. На этот вопрос ответил аналитик Михаил Васильев.

Он сообщил, что на текущей неделе рубль падал. Это было вызвано снижением цен на нефть, слабостью валют развивающихся стран и повышением геополитических рисков, пояснил эксперт.

Российская валюта удерживала неплохие показатели в сравнении с денежными единицами развивающихся стран вследствие роста стоимости черного золота. Но из-за третьей волны коронавируса в мире восстановился спрос на топливо и нефтяных цен были скорректированы, отметил специалист.

По его словам, негативно повлияли на "деревянный" финансовый кризис в Турции и ухудшение отношений нашей страны с Западом. В то время как перспективы мировой экономики из-за COVID-19 ухудшались, доходность гособлигаций США росла, что способствовало укреплению доллара и падению курса валют развивающихся стран, в том числе РФ.

Отечественная денежная единица потеряла в цене. Стоимость "американца" составила 76 руб., а евро – 90 руб., указал аналитик в комментарии "Российской газете".

В апреле на нефтяном рынке ожидаются перемены. Курс рубля должен стабилизироваться. Благодаря малым выплатам по внешнему долгу, ужесточению денежно-кредитной политики Центробанком и замедлению инфляции стоимость доллара снизится до 73-76 руб., а цена евро будет в пределах 87-91 руб., передает URA.RU.

В последнее время рубль дорожал, но несколько дней назад его курс неожиданно снизился по отношению к доллару и евро. Некоторые эксперты предполагали дальнейшее подорожание валюты США и Старого Света, но покупать ее пока не рекомендовали.

Ранее один из аналитиков говорил, что, несмотря на серьезное ослабление "зеленого", полностью избавляться от него рано. Доллар вряд ли продолжит стремительное падение, сказал он.