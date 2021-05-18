Все необходимые разрешения газопровод уже давно получил

Сроки завершения реализации "Северного потока-2" зависят лишь от быстроты укладки труб в Балтийском море, поскольку все необходимые разрешения для газопровода уже давно выданы. Об этом заявил глава Минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе 25-ой конференции "Потсдамские встречи".

По его словам, вопрос завершения или незавершения проекта может решиться в течение следующих 12 месяцев. Все в руках строителей.

"Я, конечно, не инженер, и проблемы, которые есть сейчас, – это не отсутствие разрешений, много разрешений получены не только в Германии, но и в скандинавских странах, там, где ведется прокладка трубопровода", – цитирует РИА "Новости" немецкого министра.

Он подчеркнул, что на "СП-2" не достроен еще маленький отрезок и окончание строительства "зависит от скорости работ по прокладке" труб. Альтмайер отказался уточнять и оценивать его сроки, поскольку это не входит в его задачи.

Накануне генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что на газопроводе не готовы еще 80 км магистрали. Кроме того, вчера немецкий регулятор выдал разрешение на укладку двухкилометрового участка в своих водах на Балтике.

Экспертное сообщество полагает, что на предстоящей встрече в исландском Рейкьявике министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен, в том числе, будут обсуждать "Северный поток-2". Как полагает аналитик в вопросах энергетики Игорь Юшков, американская сторона попытается что-нибудь выторговать у Москвы, поскольку не может оказать серьезного влияния на остановку нашего проекта.

