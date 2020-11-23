Стоимость овощей и сладкого ударит по кошельку россиян в ближайшее время

Как правило, к новогодним праздникам цены в магазинах становятся все выше. Этот год не стал исключением – целый ряд популярных продуктов уже начал дорожать. Чем лучше закупиться заранее, рассказали эксперты.

Цены на сахар взлетели сильнее остальных – его стоимость увеличилась почти на 70%. По данным Росстата, в январе 1 кг можно было купить за 31,21 руб., а сейчас – за 50,6 рублей. По мнению специалистов, эта тенденция будет сохраняться и в 2021 году.

Подорожание также затронуло овощи и фрукты. В ближайшее время повысятся цены на томаты и бананы, но тут все дело в сезонности. Из-за плохого урожая в этом году растет и стоимость картофеля – сейчас его можно купить на 40-60% дороже по сравнению с предыдущим годом. А вот с 2021 г. взлетят цены на макароны и муку. По словам экспертов, это связано с подорожанием пшеницы.

Тем не менее, стоимость мяса к Новому году измениться не должна, обещают в Национальной мясной ассоциации. Цены на икру и рыбу, если не будет сильного скачка курса валют, тоже останутся прежними: эти продукты уже подорожали, передает "Собеседник".

Кроме того, в России могут повысить акцизы на сладкое, полуфабрикаты и фастфуд. Эта инициатива была предложена с целью привить россиянам любовь к здоровому питанию.

Также с Нового года цены на ЖКХ подскочат сразу на 4%.