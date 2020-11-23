Успеть до Нового года: какие продукты подорожают к праздникам

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Arco Images / Larssen, Gitta/www.globallookpress.com Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стоимость овощей и сладкого ударит по кошельку россиян в ближайшее время

Как правило, к новогодним праздникам цены в магазинах становятся все выше. Этот год не стал исключением – целый ряд популярных продуктов уже начал дорожать. Чем лучше закупиться заранее, рассказали эксперты.

Цены на сахар взлетели сильнее остальных – его стоимость увеличилась почти на 70%. По данным Росстата, в январе 1 кг можно было купить за 31,21 руб., а сейчас – за 50,6 рублей. По мнению специалистов, эта тенденция будет сохраняться и в 2021 году.

Подорожание также затронуло овощи и фрукты. В ближайшее время повысятся цены на томаты и бананы, но тут все дело в сезонности. Из-за плохого урожая в этом году растет и стоимость картофеля – сейчас его можно купить на 40-60% дороже по сравнению с предыдущим годом. А вот с 2021 г. взлетят цены на макароны и муку. По словам экспертов, это связано с подорожанием пшеницы.

Фото: Arco Images / Larssen, Gitta/www.globallookpress.com

Тем не менее, стоимость мяса к Новому году измениться не должна, обещают в Национальной мясной ассоциации. Цены на икру и рыбу, если не будет сильного скачка курса валют, тоже останутся прежними: эти продукты уже подорожали, передает "Собеседник".

Кроме того, в России могут повысить акцизы на сладкое, полуфабрикаты и фастфуд. Эта инициатива была предложена с целью привить россиянам любовь к здоровому питанию.

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com

Также с Нового года цены на ЖКХ подскочат сразу на 4%.

Карина СИРАЗОВА

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Гость.
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Всем спасибо. Все Свободны. Ура!!!
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Жить становится веселее и лучше.
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