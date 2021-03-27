Байдену дали совет перед переговорами с Путиным

Байдену дали совет перед переговорами с Путиным
Джо Байден. Фото: Leigh Vogel/Consolidated News Photos/https://www.globallookpress.com/
Президента США подколола Маргарита Симоньян

В России прокомментировали приглашение, которое поступило главе РФ Владимиру Путину от Белого дома. Накануне стало известно, что лидер США Джо Байден позвал российского коллегу на переговоры по климату, которые состоятся в виртуальном формате. Приглашения удостоили и председателя КНР Си Цзиньпина. На этом фоне главный редактор RT Маргарита Симоньян дала совет Байдену, подколов его за недавний конфуз на пресс-конференции.

"Главное, чтобы ему фоточки дали, кто там Путин, кто Си Цзиньпин",

написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее состоялась первая пресс-конференция Байдена в качестве президента США. У политика на мероприятии заметили шпаргалки. Среди них – фото журналистов и информация о них. Примечательно, что во время общения с прессой Байден практически ни слова не сказал о Путине. В российском МИДе пресс-конференцию назвали постановочной.

Забывчивость немолодого Байдена уже стала поводом для постоянных шуток. Так, на пресс-конференции вопрос журналистки застал президента врасплох, а чуть раньше он и вовсе забыл о том, что ему предстоит присутствовать на этом важном мероприятии.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость166428
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а Джо собирается вести переговоры с плешивым уродом разве ?
игорь
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совет один байдену - проспать встречу
ему ведь надо больше спать и меньше обращать внимание на других президентов))
крым наш
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М
как где,ты забыл о своей маме свидомит?
твоя мама живет в конуре что оставил ей твой папа.старый еврейских кабанчик
в которой она родила несколько розовых поросят
поросята выросли в больших и вонючих свидомитов
у которых цель в жизни одна-пожрать из корыта и нагадить где только можно
да пусть гадят!а мы уж переживали что их тут не будет,а без дебилов скучновато как-то!просто радостно глядеть на их бессильную злобу!
М
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Гость166428
а старина Джо даже не в курсе, что в ж пе мира живет жирная старая армянская проститутка
как где,ты забыл о своей маме свидомит?
твоя мама живет в конуре что оставил ей твой папа.старый еврейских кабанчик
в которой она родила несколько розовых поросят
поросята выросли в больших и вонючих свидомитов
у которых цель в жизни одна-пожрать из корыта и нагадить где только можно
Гость166428
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а старина Джо даже не в курсе, что в ж пе мира живет жирная старая армянская проститутка
Гость165505
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Старый дед не помнит как его зовут, мечтает о пресс конференции, ему же не только наушники в ухи затолкают, ему ещё и динамики встроят в язык, типа он отвечает, в живую то он встретится с людьми то боится, не то что с президентами России и Китая.
Вовка из 1а
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А че ему советовать и будет ли толк от советов? Есть же пословица - "Старого пса (Бидона) новым шуткам не выучишь"
:-)
Гость166428
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Боброедка подколола президента.
грязь из под ногтей, параша тудей
1
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