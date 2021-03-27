Байдену дали совет перед переговорами с Путиным

Президента США подколола Маргарита Симоньян

В России прокомментировали приглашение, которое поступило главе РФ Владимиру Путину от Белого дома. Накануне стало известно, что лидер США Джо Байден позвал российского коллегу на переговоры по климату, которые состоятся в виртуальном формате. Приглашения удостоили и председателя КНР Си Цзиньпина. На этом фоне главный редактор RT Маргарита Симоньян дала совет Байдену, подколов его за недавний конфуз на пресс-конференции.

"Главное, чтобы ему фоточки дали, кто там Путин, кто Си Цзиньпин",

– написала она в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее состоялась первая пресс-конференция Байдена в качестве президента США. У политика на мероприятии заметили шпаргалки. Среди них – фото журналистов и информация о них. Примечательно, что во время общения с прессой Байден практически ни слова не сказал о Путине. В российском МИДе пресс-конференцию назвали постановочной.

Забывчивость немолодого Байдена уже стала поводом для постоянных шуток. Так, на пресс-конференции вопрос журналистки застал президента врасплох, а чуть раньше он и вовсе забыл о том, что ему предстоит присутствовать на этом важном мероприятии.